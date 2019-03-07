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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu yapıldı

Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında iki muhtar adayının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı

07 Mart 2019 Perşembe 14:03
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte yardım yataklık ettikleri gerekçesiyle 2'si muhtar adayı 25 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 28 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonda aralarında 2 köy muhtar adayının da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 38 av tüfeği fişeği, 6 tabanca fişeği, dizüstü bilgisayar ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:03
  1. Muş
  2. PKK/KCK
  3. terör operasyonu

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