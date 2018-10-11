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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden açılan ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 2'si kadın 5 terörist öldürüldü.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:27
Muş'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yol kontrolu sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin de ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 2'si kadın 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Muş Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yılanlı Köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2’si kadın 3’ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:27
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