Muş’ta terör operasyonu: 9 tutuklama
Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklandı.21 Şubat 2019 Perşembe 16:12
Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat öncesi yapılan operasyonlar neticesinde 43 şahıs yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9’u ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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