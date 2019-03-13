0553 313 94 23

Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

 

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda; Varto ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında; 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 adet el telsizi ve bataryası, 2 adet telsiz şarj cihazı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 32 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 19 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca kılıfı, 3 örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:35
  1. Muş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor
    1. Bursa’ya 1,5 milyon metrekarelik 8..
    2. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    3. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    4. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    5. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    6. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    7. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    8. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    9. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    10. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    11. Bakan Gül'den noter açıklaması
    12. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
    13. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
    14. Mesleğinin son tamircisi
    15. Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor
    16. Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
    17. İzmir’de ByLock kullanan 39 şahsa..
    18. Ciltteki problemlere dikkat
    19. Suriye bombardımanı Azez’de gece..
    20. İsrail'in petrol sevkiyatına müdahale..
    21. Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı
    22. Antalya’da ‘Sürü Yönetimi Elemanı..
    23. Diyarbakır'da ele geçirildi! Nükleer..
    24. Bakan Gül: Nöbetçi noterlik..
    25. Ergün Turan, amatör spor kulüpleriyle..
    26. Tefecilik yapan çete 3 operasyonda..
    27. Esad rejimi İdlib’e ‘fosfor’ ile..
    28. Yazıcı: Turunç’a yapılacak tünel,..
    29. Prof. Dr. Aldemir; “Adnan Menderes..
    30. Gültekin’den Yaşar’a ‘ekonomik kriz..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?