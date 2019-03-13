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Muş'ta terör operasyonu

Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçildi

13 Mart 2019 Çarşamba 11:00
Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Varto ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ikişer el telsizi ve bataryası, telsiz şarj cihazı, kalaşnikof şarjörü ve buna ait 32 fişek, 19 tabanca fişeği, tabanca kılıfı, 3 örgütsel doküman ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.



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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:00
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