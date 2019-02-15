0553 313 94 23

Muş'ta terör operasyonu

Bulanık ve Korkut ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi

15 Şubat 2019 Cuma 12:11
Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ve Korkut ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti amacıyla 13-14 Şubat'ta Bulanık ve Korkut ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda kalaşnikof ve bu silaha ait 5 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 122 fişek, 4 ruhsatsız tabanca,4 tabanca şarjörü,151 tabanca fişeği,4 ruhsatsız av tüfeği, 37 av tüfeği fişeği,hücum yeleği, 65 paket bandrolsüz sigara, muhtelif miktarda örgütsel doküman ve giysi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:11
  1. Muş
  2. silah
  3. terör operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da erken seçim kararı!
    1. İspanya'da erken seçim kararı!
    2. Vali Demirtaş yaralanan işçileri,..
    3. Elazığ’da bugün açılan tanzim satış..
    4. Arapçiftliği Mahallesine aile..
    5. İspanya erken seçime gidiyor
    6. Sorumlular adalet önünde
    7. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    9. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    10. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    11. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    12. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    15. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    16. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    17. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    18. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    19. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    20. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi