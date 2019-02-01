Muş'ta terör operasyonu Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti amacıyla dün Bulanık ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden 18 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Üç kişinin adres bilgileri tespit edilmiş, arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kişilere ait konutlarda ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,17 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,tabanca,114 adet 9 milimetre fişek, silah terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası,seri numarasız kurusıkı tabanca,seri numaralı kurusıkı tabanca, 12 kalibre tek kırma av tüfeği, 2 adet 12 kalibre yarı otomatik av tüfeği,364 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir."

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