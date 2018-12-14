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Muş'ta terör operasyonu

Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

14 Aralık 2018 Cuma 09:29
Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti maksadıyla 12 Aralık'ta Malazgirt ilçesinde "Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-407 operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 11 şüpheliye ait 9 evde ve eklentilerinde arama yapıldığı aktarılan açıklamada, "10 iş birlikçi gözaltına alınmış ve ikametlerinde yapılan aramalarda, iki tabanca, 4 tabanca şarjörü, 57 tabanca fişeği, iki kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kentte, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:29
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