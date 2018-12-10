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Muş'ta terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:43
Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-7 Aralık tarihlerinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi yakalanmıştır."

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarları bildirmelerinin emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:43
  1. Bulanık
  2. Korkut
  3. malazgirt
  4. Muş
  5. silahlı terör örgütüne üye olma
  6. Varto
  7. yardım yataklık yapma

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