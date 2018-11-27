Muş'ta terör operasyonu
Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi27 Kasım 2018 Salı 10:52
MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Tatargazi köyünde PKK/KCK terör örgütüne yönelik icra edilen polis ve jandarma müşterek operasyonunda, hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta PKK terör örgütü mensubu 2 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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