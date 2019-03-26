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Muş’ta terör operasyonu: 31 gözaltı

Muş’ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

26 Mart 2019 Salı 17:23
Muş’ta terör operasyonu: 31 gözaltı

Muş’ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda icra edilen operasyonlarda; Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, “Korkut ve Merkez ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:23
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