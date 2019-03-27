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Muş’ta tarım ve hayvancılık TKDK ile büyüyor

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun görülecek kırmızı et besi ve süt üretimi ile hindi, kaz, tavuk yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu projelerine yüzde 40’tan yüzde 70’e kadar değişen oranlarda devlet desteği verileceği bildirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:11
Muş’ta tarım ve hayvancılık TKDK ile büyüyor

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun görülecek kırmızı et besi ve süt üretimi ile hindi, kaz, tavuk yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu projelerine yüzde 40’tan yüzde 70’e kadar değişen oranlarda devlet desteği verileceği bildirildi.


IPARD II Beşinci Çağrı İlanı kapsamındaki desteklemeler hakkında ve daha önce TKDK desteği alan yatırımcılar ile TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, açıklamalarda bulundu. Hasköy ilçesinde konaklama tesisi kuran Dilaver Sayım, 1,5 milyon TL’lik proje bedelinin 720 bin TL’sinin TKDK tarafından hibe olarak ödendiğini ve KDV muafiyeti ile 970 bin TL’ye yakın destek alan 25 odalı tesisi kurduklarını hatırlatarak, “İşletmeden memnunum. Devlet büyük bir destek veriyor millete. Devlet olmasaydı bu tesisi yapamazdım. Herkes böyle yatırım yapıp 20 kişi çalıştırsa, işsizlik ortadan kalkar. Devlet bana bu parayı vermiş ben de 20 işçiye veriyorum” dedi.


99 büyükbaş hayvan kapasiteli ve KDV muafiyetiyle birlikte 2 milyon TL’ye yakın destekle kurulan besi çiftliğinin sahibi Murat Gürtürk de, “99 baş hayvan üzeri bir işletmeye başvurduk. Onaylandı ve yaptık. İşletme şu anda faaliyette. Burası kırmızı et fabrikası gibi bir yer. KDV muafiyetiyle birlikte 2 milyona yakın tutarda bir para almışız. Besicilik faaliyetlerimiz devam ediyor ve şu anda beşinci çağrı ilanı açılmış. Ben tavsiye ediyorum. Beşinci çağrıda güzel destekler verilecek. Devlet destekli yatırımlar olmasa zaten bu şekilde bir çiftlik ya da yatırımlar mümkün değil yapılmaz” ifadelerini kullandı.


Toplam yatırım bedeli 2 milyon 946 bin TL olan ve yüzde 65 hibe oranıyla 2 milyon TL’ye yakın destekle kurulan 500 başlık keçi sütü üretimi çiftliği projesini TKDK sayesinde hayata geçiren Şenol Göçmen ise, “İşletmemizi IPARD II 3. Çağrı döneminde TKDK’dan yüzde 65 hibe desteği alarak kurduk. İşletmemizin tamamı endüstriyel tarım makineleri ile donatılmış vaziyette. Yem karma makinelerle, süt sağım makinemiz var. Altı kişilik istihdamımız bulunmakta. İşletmemizde yavrularla beraber 850 saanen keçisi bulunmakta. Beşinci çağrı da açılmış bulunmakta. Çiftçilerimize tavsiye ediyorum, bu desteklerden faydalanmasını. İşletmemizde günlük 1 ton süt üretmekteyiz” diye konuştu.


8 Nisan’da başlayacak proje kabulleri öncesinde Muşlu üretici ve çiftçilere çağrıda bulunan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan da, 1,5 milyar TL fona sahip IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanından Muş’un en üst düzeyde yararlanmasını istediklerini söyledi. Turan, “Tarım ve Orman Bakanımızın Aydın ilinde startını vermiş olduğu IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) olarak çıkmış bulunmaktayız. Proje alım sürecimiz 8 Nisan itibariyle başlayacak olup 27 Mayıs tarihine kadar devam edecektir. Bu çağrı döneminde iki tedbir adı altında proje alımı gerçekleştireceğiz. 101 ve 103 tedbirlerinden çağrı ilanına çıktık. 101’de et ve süt üretimi ile ilgili çiftliklerimize destek vermekteyiz. 103 tedbiri adı altında ise et, süt işleme, soğuk hava depoları, süt toplama merkezlerine destek vermekteyiz. Bu desteklemelerimiz hibe şeklinde olacaktır. Yani hibeler geri alınmaksızın ve vatandaşımızın işletmesinde kullanacağı, beş yıl süreyle denetime tabi tutacağımız bir fondan sağlayacağız. İl koordinatörlüğü olarak tanıtım faaliyetlerimize başladık. Özellikle belli başlı alt başlıklar altında proje alımı için çok iştahlı bir duruş sergiliyoruz. Kırsal nüfusu çok yüksek olan ilimizin bu programdan en üst düzeyde yararlanabilmesi adına bütün gayretimizle sıkı çalışmalarımız devam etmektedir. 1,5 milyar TL fona sahip bu çağrıdan ilimizin en üst düzeyde yararlanması, ilimizin ekonomisi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Vereceğimiz hibeler proje toplam yatırım tutarının yüzde 40’ı ile yüzde 70’i arasında değişmektedir. Yatırımcımızın 40 yaşın altında olması, yüzde 5 daha ek hibe desteği sağlanmasını gerektiriyor. Bize sunulan projelerin birlikler tarafından hazırlanması halinde ise ekstra yüzde 20’ye kadar hibe artırımına gidiliyor. Yüzde 60’a hatta 101 hayvancılık projelerinde bu yüzde 70’e kadar çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.


Turan, ayrıca geride kalan sürede TKDK Muş İl Koordinatörlüğü olarak sözleşme tutarı 232 milyon 511 bin TL olan 171 projenin desteklendiğini ve bu projelerin toplam hibe tutarının 133 milyon 303 bin TL olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:11
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