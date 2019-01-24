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Muş'ta tarihi eser operasyonu

Malazgirt ilçesinde altın işlemeli olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, çeşitli objeler ile kaçakçılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi

24 Ocak 2019 Perşembe 12:40
Muş'ta tarihi eser operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda altın işlemeli olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, çeşitli objeler ile kaçakçılıkta kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik 22 Ocak'ta Malazgirt ilçe merkezi ile Mezrea köyünde operasyon düzenlendi.

Operasyonda deri kaplama, el yazması ve altın işlemeli olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, 15 santimetre uzunluğunda vazo, üzerinde değişik desen ve semboller bulunan oksitlenmiş bronz bardak, oksitlenmiş iki tarafı delik metal obje, değişik çap ve ebatlarda iki tarafı delik beyaz, kırmızı, turuncu renkli taş parçaları, 6 siyah renkli değişik çap ve ebatlarda yuvarlak taş parçaları, değişik çap ve ebatlarda beyaz kristal görünümlü taş parçaları, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 7 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 2 oksitlenmiş bronz obje, 16 santimetre uzunluğunda metal obje, sigara kullanma aparatı, 2 bronz yüzük, üzeri oksitlenmiş 4 metal bilezik parçası, ok atmada kullanıldığı değerlendirilen "zihgir" adı verilen yüzük, kolye ucu, çiçek figürlü altın yüzük ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 3 define arama dedektörü, batarya, 16 pil,4 takım (14 adet) bakır define arama çubuğu ve çantası, define aramada kullanılan bakır parça ve bakır elektrik kablosu bulundu.

Açıklamada, operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemelerin incelenmek üzere Ahlat Müze Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:40
  1. jandarma
  2. kaçakçılık
  3. Muş
  4. operasyon
  5. tarihi eser

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