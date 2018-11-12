Muş'ta silah operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, silahlara ait 3 şarjör ve 91 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.