Muş'ta silah operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Muş'ta, silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.12 Kasım 2018 Pazartesi 21:18
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, silahlara ait 3 şarjör ve 91 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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