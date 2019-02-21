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Muş’ta “Şehir ve Beden Siyaseti” semineri

Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:56
Muş’ta “Şehir ve Beden Siyaseti” semineri

Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, seçimlerin halka hesap verme zamanı için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Şu anki seçimler bizim halka verebileceğimiz en önemli fırsatlardır ve bu ülkeyi geliştiren fırsatlardır” dedi.


Muş Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) işbirliği ile öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen “Şehir ve Beden Siyaseti” konulu seminere Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve partililer ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Şehir ve Beden Siyaseti’nin özellikle şu anda içerisinde bulunulan süreç için çok kıymetli bir başlık olduğunu ifade ederek, “Bizler şehirleri inşa ederken; şehirlerin hassasiyetini, şehirlerin estetiğini, şehirlerin dilini, şehirlerin inceliğini, Yesrib’i Medine’ye dönüştüren Peygamber Efendimizden öğrendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da bu minval üzerine İstanbul’u yeni bir medeniyet üzerine inşa etti. 1994’te başlayan süreçle her bir şehir sadece altyapı ve üstyapı ile uğraşmıyor, şehirlerde konuşan bedenleri, şehir dillerini, şehir estetiklerini oluşturuyor” dedi.


Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise, “Türkiye’de seçimler sayesinde 5 yılda bir yöneticiler halkın karşısına çıkıp, bir not, karne istiyorlar. Eğer aynı yöneticilerse değerlendirin. Memnunsanız devam edeceğiz, memnun değilseniz buyurun başkalarına vereceğiz bu işi. Bu bir nimettir. Bir halk için, bir millet için büyük bir nimettir. Yöneticiler için de büyük bir nimettir” ifadelerini kullandı.


Mısır’da 9 gencin idam edildiğini de dile getiren Aktay, “Dün Mısır’da 9 masum genç, saçma sapan bir mahkemeyle mahkum edildikleri idam cezası, ‘infaz edildi’ diyor sabaha doğru. Maruz kaldıkları bu mahkeme sürecinde gençlerden bir tanesi çıkıyor ve mahkeme reisine diyor, ‘Ey mahkeme reisi, sen benim masum olduğumu çok iyi biliyorsun, şu anda zulme maruz kaldığımı çok iyi biliyorsun değil mi?’ ‘İyi de ama sen itiraf ettin’ diyor mahkeme reisi. Genç, ‘itiraf ettim doğru ama nasıl itiraf ettim? Beni itiraf ettiren o elektrik mekanizması ile seni, benimle aynı odaya koysunlar ben seni sorgulayayım. Vallahi de billahi de senin Enver Sedat’ın katili olduğunu sana itiraf ettirtirdim’ diyor” ifadelerini kullandı.


Seçimlerin halka hesap verme zamanı için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Aktay, “Şu anki seçimler bizim halka verebileceğimiz en önemli fırsatlardır ve bu ülkeyi geliştiren fırsatlardır. Şimdi İstanbul’a doğru akıyor onu da söyleyelim. Şu anda İstanbul’a doğru akan bir beyin göçü var. Sadece beyin göçü değil dünyanın her tarafından belli konularda üst düzey teknolojik yatırımlar veya bu konuda teşebbüste bulunmak isteyen insanların yeni adresleri artık İstanbul. Yeni yatırımların, yeni keşiflerin, teknolojik buluşların, bilimin şu anda merkezlerinden bir tanesi İstanbul oldu artık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:56
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