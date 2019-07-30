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Muş’ta şehir mezarlığı genişletiliyor

Muş’un en büyük mezarlık alanına sahip şehir mezarlığında genişletme çalışmaları yapılıyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:07
Muş’ta şehir mezarlığı genişletiliyor

Muş’un en büyük mezarlık alanına sahip şehir mezarlığında genişletme çalışmaları yapılıyor. Muş Belediyesi ekipleri, mevcut mezarlık alanının yanındaki arazide düzenleme çalışmalarına başladı.


Şehir merkezindeki mezarlıkların bakım ve onarımı kapsamında hummalı bir çalışma sergileyen Muş Belediyesi, yeni mezarlık alanları da oluşturmaya devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin yeni mezarlık alanının sınırlarını belirlemesinin ardından iş makineleri düzenleme çalışmalarına start verdi.


Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Mezarlıkların herkesin ortak manevi değeri olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, bu alanların korunması için herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.


Mezarlıklar alanında yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak şehir merkezindeki mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğini yapıyoruz. Bu yıl bu çalışmalarımızı biraz daha kapsamlı bir şekilde yaptık. Hepimizin manevi değeri olan mezarlıklarımızın korunması için ekiplerimizi adeta seferber ettik. Bunun yanı sıra yeni mezarlık alanları da oluşturuyoruz. İlimizin en büyük mezarlığı olan şehir mezarlığında genişletme çalışmalarına başladık. Mevcut mezarlık alanının yanındaki arazide ekiplerimiz düzenleme çalışmalarına başladı. Belirleyeceğimiz yeni alanla birlikte bir bütün mezarlık çevresine ihata duvarı örülecek. Mezarlık alanının daha iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamayı planlıyoruz. Yeni açacağımız alanda ağaç dikimi ile birlikte yeşillendirme çalışması yapacağız. Rutin çalışmalarımızın yanı sıra manevi değerlerimize sahip çıkmak adına bu tür yerlerdeki eksikliklerimizi de gidermek için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:07
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