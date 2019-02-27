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Muş’ta "Sahne Sırası Sende" yarışması

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sahne Sırası Sende" Türk Halk Müziği Ses Yarışması yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:41
Muş’ta "Sahne Sırası Sende" yarışması

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sahne Sırası Sende" Türk Halk Müziği Ses Yarışması yapıldı.


Gençlik merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen "Sahne Sırası Sende" il birinciliği yarışmasına 32 genç katılarak türküler seslendirdi. Jüri üyelerinin puanladığı yarışmada kıyasıya ter döken gençler, seyircilerin büyük beğenisini topladı.


İl birincisi olan yarışmacı, Muş’u Van’da yapılacak olan bölge yarışmasında temsil edecek.


Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde ‘Sahne Sırası Sende’ projesi kapsamında gençler arası Türk Halk Müziği yarışması yaptık. Burada birinci olan 4 gencimiz, 16 Nisan’da Van’da ilimizi temsil edecekler. Burada amaç gençlerimizin arasında birlik beraberlik ve yetenekli olan çocuklarımızı keşfetmektir” dedi.


Muş’un Korkut ilçesinin Karekale köyünden solo kız kategorisine katılarak birinci olan Dilan Turcan da, Sahne Sırası Sende yarışmasına katıldığını ifade ederek, "Önce Muş geneli yarışmada birinci oldum. Daha sonra Muş’u temsilen Doğu Anadolu Bölgesinde yarışmaya gideceğim. Doğu Anadolu Bölgesinde inşallah birinciliği kazanırsam daha iyi yerlere gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


Hiç müzik eğitimi almadan iki yıl üst üste birinciliği elde ettiğini dile getiren Turcan, “Hem Bingöl Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği son sınıfta okuyorum hem de Türk halk müziği konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hiç müzik eğitimi almadım. Geçen yılda bu yarışmada il birinciliği kazandım. Bu yılda katılarak kendi grubumda il birincisi oldum. Benim amacım iyi bir yere gelmektir. Bunun için hep destek aradım. En büyük desteğim ailem oldu. Ancak çevre baskısına maruz kaldım. Yani bizim buralarda kızların müzikle ne işi olur gibi tepkiler aldım. Ama babam her zaman bana destek verdi ve bugünde birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.


Kızına destek olmak için gelen 8 çocuk babası Ali Rıza Turcan ise, “Kızım 7 yaşından beri Türk halk müziği ile uğraşıyor. İkinci kez birinci oldu. Çok mutluyum. Bir baba olarak öncelikle kızımın okumasını istiyorum, daha sonra müziğe devam etsin. Muş’u en iyi şekilde temsil etmesini istiyorum. Benim 8 çocuğum var. 4’ü üniversitede okuyor ve üçü lisede, biri ise ortaokulda. Geçimimi çiftçilik yaparak sağlamaya çalışıyorum. Bunları okutmak için zorlanıyorum, ama şartlar ne olursa olsun çocuklarımın okumasını istiyorum. Çünkü bütün gelirimi çocuklarımın okuması için harcıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:41
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