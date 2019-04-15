Muş'ta Roma ve Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Roma ve Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 13 Nisan'da Malazgirt ilçesinde zanlılara ait 2 adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramada şüphelilere ait otomobilde Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 12,5 santimetre uzunluğunda oksitlenmiş metal kama, 2 Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen hilal şeklinde uçları yılan figürlü bilezik, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğunda 9 santimetre genişliğinde savaş arabası figürlü metal heykel,Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen metal yüzük, gümüş renginde, üzerinde sembol ve figürler bulunan 3 metal bilezik, 2,5 santimetre uzunluğunda bronz hayvan figürlü obje,8 santimetre uzunluğunda kuş figürlü toprak obje,8 santimetre uzunluğunda keçi figürlü toprak obje,4,5 santimetre uzunluğunda metal kadeh,22 santimetre uzunluğunda beyaz renkli toprak, insan figürlü heykel ele geçirilmiştir."

Açıklamada bir şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.