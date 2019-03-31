Muş’ta oy verme işlemi sona erdi Muş’ta oy verme işlemi sona ererken, sandıklarda oy sayımına başlandı.

Muş’ta oy verme işlemi sona ererken, sandıklarda oy sayımına başlandı.

Muş’ta sabah 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00 itibari ile sona erdi. Oy kullanma işlemi sona ererken, sandık görevlileri tarafından oyların sayımına başlandı. 402 sandıkta 112 bin 169 seçmenin kullandığı oyların sayımının tamamlanması ile kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve mahalle muhtarları belirlenecek.

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