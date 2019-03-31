Muş’ta oy verme işlemi başladı Muş’ta yaşayan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Muş’ta yaşayan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Muş’ta sabah 07.00 itibari ile seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına geldi. 402 sandıkta oy kullanacak 112 bin 169 seçmen, belediye, il genel meclisi üyesi ve mahalle muhtarı adaylarını belirliyor. Bugün 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ilk oyunu kullanmaya başladıklarını ifade eden vatandaş Şamil Kök, “Seçim, başta ilimiz Muş olmak üzere tüm ülkemize hayırlar getirmesini temenni diyorum.” dedi.

Muş’ta sabah 07.00’de başlayan seçimin 16.00’da sona ereceği bildirildi.

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