0553 313 94 23

Muş’ta oy verme işlemi başladı

Muş’ta yaşayan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

31 Mart 2019 Pazar 08:24
Muş’ta oy verme işlemi başladı

Muş’ta yaşayan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanmaya başladı.


Muş’ta sabah 07.00 itibari ile seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına geldi. 402 sandıkta oy kullanacak 112 bin 169 seçmen, belediye, il genel meclisi üyesi ve mahalle muhtarı adaylarını belirliyor. Bugün 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ilk oyunu kullanmaya başladıklarını ifade eden vatandaş Şamil Kök, “Seçim, başta ilimiz Muş olmak üzere tüm ülkemize hayırlar getirmesini temenni diyorum.” dedi.


Muş’ta sabah 07.00’de başlayan seçimin 16.00’da sona ereceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de oy verme işlemi başladı
    1. Balıkesir’de oy verme işlemi başladı
    2. Sivas’ta oy verme işlemi başladı
    3. PKK’ya eşzamanlı operasyon: 90 gözaltı
    4. Avcılar yerel seçim 2019 sonuçları |..
    5. GÜNDEM / 31 Mart 2019
    6. Ukrayna, devlet başkanını seçmek için..
    7. (ÖZEL) Ünlü iş adamı Rahmi Koç, oyunu..
    8. Kars’ta oy kullanma işlemleri başladı
    9. Erzincan’da oy verme işlemi başladı
    10. Bağcılar yerel seçim sonuçları son..
    11. Adıyaman’da oy verme işlemi başladı
    12. Türkiye sandığa gitti
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu..
    14. İstanbul’da oy verme işlemi başladı
    15. Oy verme işlemi başladı
    16. Tüm illerde oy verme işlemi başladı.
    17. Trabzon’da oy verme başladı
    18. İstanbul’da oy kullanma işlemi..
    19. Bakan Soylu, oyunu kullandı
    20. Artvin’de oy kullanma işlemi başladı
    21. Kütahya’da oy verme işlemleri başladı
    22. Onlarca Müslüman’ı katleden terörist..
    23. Geleceğin sağlıkçılarına Tüberküloz..
    24. Düzce’de oy verme işlemleri başladı
    25. Bitlis’te oy kullanma işlemi başladı
    26. Muş’ta oy verme işlemi başladı
    27. Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019..
    28. Sağlık görevlileri oy kullanmak..
    29. Kocaeli'de fabrika yangını söndürüldü
    30. Siyonistler yine saldırdı: 4 şehit
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak
    HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak