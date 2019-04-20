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Muş’ta karla mücadele

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Cevizlidere ve İnardi köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:29
Muş’ta karla mücadele

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Cevizlidere ve İnardi köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan Cevizlidere ve İnardi köyleri ile bağlı mezra yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Çığ ve tipi nedeniyle bölgede kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğunu ifade eden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, ekiplerin grup köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığını söyledi. Şentürk, “Üçevler bölgesinde her yıl karla mücadele çalışması zor şartlar altında yapılıyor. Bölgenin yüksek rakımda olması nedeniyle tipi ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığı yer yer şu anda 6 metreyi buluyor. Yaklaşık 15 gündür İnardi ve Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekiplerimiz, günde ancak 300 metre ilerleyebiliyor. Bu köylere ulaşımı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede bu köylerin ve bağlı mezralara ulaşımı sağlayacağız” dedi.


Yaklaşık 5 aydır köy yollarının ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden İnardi Köy Muhtarı Mehmet Şahin Kaya ise, sonbahardan itibaren etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle köy yollarının kapandığını, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun bir şeklide çalıştığını söyledi. Muhtar Kaya, “Köyümüz yüksek kesimde bulunduğu için kar erken yağıyor.Kar kalınlığı yaklaşık 6 metreyi buluyor. Yüksek kesimlerde hava soğuk olduğu için karın erimesi de kolay olmuyor. Yolumuz yaklaşık 5 aydır kapalıdır. Özel İdare karla mücadele ekibi şu anda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çok fazla kar olduğu için çalışmalar zor koşullarda yapıyor. Köyümüze bağlı 7 mezramızın yolu da ulaşıma kapalı ve açılması için ekipler mücadelelerini sürdürüyor. Köyümüzde kış çok çetin geçiyor“ dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:29
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