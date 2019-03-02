Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu, köy yolları kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kara kış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle bir çok yerleşim birimi kardan kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden yolu kapanan 30 köy ve 25 mezraya ulaşmak için iş makineleriyle zorlu bir çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, kapalı yolları kısa sürede ulaşıma açmayı planladıklarını söyledi. Ekiplerin mesai gözetmeden çalıştığını ifade eden Yentür, "İlimizde kar yağışı günlük yaşamı ciddi derecede olumsuz etkiledi. Karla mücadele çalışmamız Üçevler grup köy yolunda devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Olası acil durumlara karşı da köy muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. En kısa sürede yollarımızı ulaşıma açacağız" diye konuştu.



Ağıllı köyü muhtarı Abdüsselam Dinçer de, kar yağışından dolayı 3 gündür yollarının kapalı olduğunu belirtti. Dinçer, "Yolumuz kapanınca İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedik. 4 makine ile yol açma çalışmalarına başladılar. Ekiplerin açtığı yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. 5 metreyi aşan kar kalınlığı var" dedi.