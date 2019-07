Muş’ta ilk defa organ bağışı yapıldı

Muş’ta ilk defa organ bağışından bulunan Korucu ailesi, annelerinin organının nakil yapılacağı hastaların dua etmesini ve hataları varsa bir an önce Allah’a yönelmesi temennisinde bulundu.

Muş Devlet Hastanesinde 12 gün yoğun bakımda yatan ve beyin ölümü gerçekleşen 5 çocuk annesi 59 yaşındaki Süheyla Korucu’nun hayatını kaybetmesiyle ailesi tarafından organları bağışlandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinden gelen ekip, 4 saatlik ameliyatın ardından organları çıkardı. Organ nakil aracına alınan organlar, Erzurum’da nakil bekleyen 3 hastaya hayat vermek için yola çıkarıldı.

Annesini kaybeden Hasan Korucu, talihsiz bir olay sonucu annesini kaybettiklerini söyledi. Annesinin 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ifade eden Hasan Korucu, “Annemin hiçbir şeyi olmamasına rağmen hipertansiyon sonucu 12 gün yoğun bakımda gözetimde tutuldu. Maalesef annemi kurtaramadık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Annem henüz 59 yaşındaydı ve daha gençti. Neden bağış yaptık? Organ bağışı anlık olduğu için biz bağışladık. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey; ayeti kerimede geçtiği gibi ‘bilerek bir cana kıymak bütün insanlığa kıymaktır, bilerek de bir hayata can vermek bütün hayata can vermek gibidir.’ Bu kapsamda annemin organlarını bağışladık. Allah katında inşallah makbul olur. Bu organın kime gideceğini, hangi insanın hayatını kurtaracağını bilmiyorum. Tek ricam, kul beşerdir yanlış yapar, eğer varsa hatası bir an önce Allah’a yönelsin. Ölüm haktır, herkes ölecek. Eğer bu organlar nakil olacak hastaya hayat verecekse, dua etsin, hatalarını düzeltsin ve bir an önce Allah’a yönelsin” dedi.

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrah Uzmanı Dr. Necip Altundaş da, “Bu nakil Muş’taki ilk başvurumuz. Hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bölgemizde çok fazla organ bağışı olmuyor. Umarım bir örnek olur ve artarak devam eder. Sonuçta organlarımız çürüyor. En azından böylelikle ihtiyacı olan insanların işine yarar. Bugün bu hastamızdan bir karaciğer ve 2 böbrek aldık. Bu organlar Erzurum’daki 3 hastamıza nakil edilecek” ifadelerini kullandı.

Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Faysal Şeker ise, bugün Muş Devlet Hastanesinde bir ilk yaşandığını belirterek, “Süheyla Korucu adındaki hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Hastamızın yakınları bizim yaptığımız teklif üzerine hastamızın organlarını bağışlamak istediler. Bizde bağışı kabul ederek bugün büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Artık bizim hastanemizde de nakil ameliyatlarının da yapıldığı görülmektedir. Bu imkana ulaşmış bir hastanenin bundan sonra organ nakli konusunda bağış yapmak isteyen ve hayat kurtarmak isteyen insanlarımızın yapacağı bağışla kurtulacak olan insanlara aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem mutluyuz hem de üzgünüz. Bir yaşam yitirdik ve 3 insana hayat verme imkanına sahip olduk. Aldığımız 1 karaciğer, 2 tane böbrekle 3 insan hayata yeniden tutulacak” diye konuştu.