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Muş’ta heyelan

Muş’un Serinova beldesinde meydana gelen heyelan sonucu çökmeler oluşan yol ulaşıma kapatıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:24
Muş’ta heyelan

Muş’un Serinova beldesinde meydana gelen heyelan sonucu çökmeler oluşan yol ulaşıma kapatıldı.


Muş’ta 3 günden bu yana etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, merkeze bağlı Serinova beldesinin Çağdaş Mahallesi ile Sarıdal köyünün Bahar mezrası arasındaki ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yağıştan dolayı oluşan toprak kaymaları nedeniyle yeni yapılan yolun 3 kilometrelik bölümünün bozulduğunu dile getiren Serinova Belediye Başkanı Engin Atılgan, bölgede toprak kaymasının devam ettiğini söyledi. Ulaşım ve su şebekesinin tamamen tahrip olduğunu ifade eden Atılgan, "Mahallemiz 35 hane, 350 nüfuslu ve yaklaşık 118 yıllık geçmişe sahiptir. Tabi burası heyelan bölgesi olduğu için 2017 yılında da heyelana maruz kalmıştır. 2017 yılında meydana gelen heyelandan dolayı okulun boşaltmasının kararını aldık ve kararın ne kadar doğru olduğu ortada. Yaklaşık 3 günden beri etkili olan yağmur nedeniyle yolda yaklaşık 3 metre derinlikte çökme meydana geldi. Ayrıca havuzlar oluşmuş, yolun 3 kilometrelik bölümü tamamen tahrip olmuştur. Köprü, menfezler kullanılmaz durumda. Su şebeke hatlarında meydana gelen kaymadan dolayı mahalleye 3 günden beri su verilemiyor. Vatandaş su ihtiyacını mahalle ortasındaki eski çeşmeden karışılıyor ve okul tamamen yıkıldı" dedi.



8 ev risk altında


8 evde riskin devam ettiğini kaydeden Atılgan, "Muş Valiliği tarafından görevlendirilen teknik ekibin yaptığı incelemeler neticesinde şu anda 8 evin risk altında olduğunun tespitini yaptılar. Takip ediliyor. Yol ve su şebekesinin tamamen tahrip olduğunu tespit ettiler. Biz belediye olarak yol, su şebekesi ile ilgili çalışmalarımıza davam ediyoruz. Çağdaş Mahallemizi ve Sarıdal köyünün Bahar mezrasında Serinova’ya taşımalı öğrenciler olduğu için yolu bir an önce ulaşıma açmamız gerekiyor. Şu anda Aydıngün köyü ile Çağdaş Mahallesi’ni birbirine bağlayan 5 kilometrelik stabilize yolu ulaşıma açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:24
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