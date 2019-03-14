Muşta “Genç Ofis” açılışı yapıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İMKB Anadolu Lisesinde hayata geçirilen “Genç Ofis” projesinin açılışı yapıldı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün “Genç Ofis” açılış programında konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, en büyük yatırımı gençlere ve çocuklara yapacaklarını söyledi. 3 farklı okulda daha “Genç Ofis” açılması için talimat verdiğini belirten Vali Gündüzöz, “Klasik bir kütüphane ortamından ziyade hem satranç hem de sunum cihazı ile gösteri yapma imkânı ve bilgisayarlarımız mevcuttur. Çocuklarımız burada hem internete bağlanabilecek hem de kitap okuyabilecekler. Bu projeyi geliştireceğiz. Projenin içerisine kulaklıkla müzik dinlemeyi de yerleştireceğiz. İlk etapta 3 okulda daha örnek projeyi hayata geçireceğiz. Burada çok nezih ve cezbedici bir ortam var. Muş’ta yaklaşık 400 bin nüfusumuz var. Bunun 100 bini öğrencidir. Genç ve çocuk nüfusumuz çok fazla. Bizim bu alana önemli yatırımlar yapmamız gerekir. Bu konsepti yaygınlaştıracağız. Hep birlikte okuyan bir Muş olacağız. En büyük yatırımımız gençlere ve çocuklara olacaktır” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, projenin öğrenciler için çok faydalı olacağını belirterek, “Genç Ofisimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ve Spor Toto teşkilatının katkılarıyla bugün Muş İMKB Anadolu Lisesinin bünyesinde açılmış bulunmakta. Burada yaklaşık 4 bin kitap bulunmakta. Öğrencilerimiz ansiklopedilerden tutunda romanlara, gazetelere ve bulmacalara kadar her türlü yayını bulabilecekler. Bunun haricinde kitap okumaktan sıkılan öğrenciler için satranç masalarımız ve mangala oyunlarımız mevcut. Gerek bilimsel araştırmayı geliştirmek amacıyla gerekse ödevlerini yapmak üzere bilgisayarlarımız mevcut. Yine perdelere tanıtıcı ve bilgilendirici filmleri yansıtarak öğrencilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda ikramlarımız olacaktır. Bunun haricinde Genç Ofisimize Milli Eğitim İl Müdürlüğü personellerimizle birlikte burada projeler yürüteceğiz. Bu sayıyı ana bölgelerde olan pilot okullarımıza uygulayıp sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Valimiz de gereken desteği bize vereceğini söyledi” diye konuştu

“Genç Ofis” açılış programına; Milli Eğitim İl Müdürü Metin İlci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.