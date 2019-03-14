0553 313 94 23

Muşta “Genç Ofis” açılışı yapıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İMKB Anadolu Lisesinde hayata geçirilen “Genç Ofis” projesinin açılışı yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:28
Muşta “Genç Ofis” açılışı yapıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İMKB Anadolu Lisesinde hayata geçirilen “Genç Ofis” projesinin açılışı yapıldı.


Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün “Genç Ofis” açılış programında konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, en büyük yatırımı gençlere ve çocuklara yapacaklarını söyledi. 3 farklı okulda daha “Genç Ofis” açılması için talimat verdiğini belirten Vali Gündüzöz, “Klasik bir kütüphane ortamından ziyade hem satranç hem de sunum cihazı ile gösteri yapma imkânı ve bilgisayarlarımız mevcuttur. Çocuklarımız burada hem internete bağlanabilecek hem de kitap okuyabilecekler. Bu projeyi geliştireceğiz. Projenin içerisine kulaklıkla müzik dinlemeyi de yerleştireceğiz. İlk etapta 3 okulda daha örnek projeyi hayata geçireceğiz. Burada çok nezih ve cezbedici bir ortam var. Muş’ta yaklaşık 400 bin nüfusumuz var. Bunun 100 bini öğrencidir. Genç ve çocuk nüfusumuz çok fazla. Bizim bu alana önemli yatırımlar yapmamız gerekir. Bu konsepti yaygınlaştıracağız. Hep birlikte okuyan bir Muş olacağız. En büyük yatırımımız gençlere ve çocuklara olacaktır” dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, projenin öğrenciler için çok faydalı olacağını belirterek, “Genç Ofisimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ve Spor Toto teşkilatının katkılarıyla bugün Muş İMKB Anadolu Lisesinin bünyesinde açılmış bulunmakta. Burada yaklaşık 4 bin kitap bulunmakta. Öğrencilerimiz ansiklopedilerden tutunda romanlara, gazetelere ve bulmacalara kadar her türlü yayını bulabilecekler. Bunun haricinde kitap okumaktan sıkılan öğrenciler için satranç masalarımız ve mangala oyunlarımız mevcut. Gerek bilimsel araştırmayı geliştirmek amacıyla gerekse ödevlerini yapmak üzere bilgisayarlarımız mevcut. Yine perdelere tanıtıcı ve bilgilendirici filmleri yansıtarak öğrencilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda ikramlarımız olacaktır. Bunun haricinde Genç Ofisimize Milli Eğitim İl Müdürlüğü personellerimizle birlikte burada projeler yürüteceğiz. Bu sayıyı ana bölgelerde olan pilot okullarımıza uygulayıp sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Valimiz de gereken desteği bize vereceğini söyledi” diye konuştu


“Genç Ofis” açılış programına; Milli Eğitim İl Müdürü Metin İlci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:28
  1. kitap
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açık hava sinemasında arkadaşını öldürdü: 6 yıl 3 ay hapis
    1. Açık hava sinemasında arkadaşını..
    2. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    3. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    4. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    5. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    6. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    7. Aldığı ödülü Mehmetçik Vakfına..
    8. Müjde verildi: Havaray projesi o..
    9. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    10. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
    11. Zeybekci: İzmir’in talihini..
    12. Mağdur apartman sahiplerine..
    13. HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla..
    14. Erzurum'da kar raftingi yarışması
    15. Gürşat Kale sağlık çalışanlarını..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz..
    17. Hudut birlikleri 117 göçmen yakaladı
    18. Hakemi Yusuf Bozdoğan'a hak..
    19. Gazi İl Halk Kütüphanesi ekim ayında..
    20. İŞKUR işverenlerle engelli iş..
    21. Filistinli gruplardan "Milyonluk..
    22. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    23. Türk Dünyası Basın Sempozyumu
    24. Arslan: "Esnafa desteğimiz sürecek"
    25. Cezayir'de yeni hükümet bir hafta..
    26. Minik öğrencilerden sağlık..
    27. Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol..
    28. MHP'nin Aksaray mitingi
    29. PFDK'dan Fırat Aydınus'a büyük şok!
    30. Rus uçakları cezaevini vurdu!..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın