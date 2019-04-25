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Muş’ta fide yetiştiriciliği

Muş’ta özel eğitim gören özel çocuklar, plastik bardaklarda sebze ve meyve fidesi yetiştiriciliği yapıyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:04
Muş’ta fide yetiştiriciliği

Muş’ta özel eğitim gören özel çocuklar, plastik bardaklarda sebze ve meyve fidesi yetiştiriciliği yapıyor.


Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrenciler, okulun sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla plastik bardaklarda domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi yetiştiriyor. Okulda açtıkları atölyede eğitim gören 57 öğrenci ve sınıf öğretmenleriyle birlikte şimdiye kadar 4 bin 500 fide domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi yetiştiklerini ve kısa sürede satışa sunacaklarını ifade eden okul müdürü Serdar Koç, “Öğrenciler, öğretmenlerin desteğiyle tohumları tek tek plastik bardakların içinde yetiştirip sınıflarda büyütmeye başladı. Günün belirli saatlerinde yetiştirdiği fidelerini sulayan öğrenciler, ilerleyen günlerde fidelerin 4 bin tanesini satışa sunacaklar. Kalan 500 fidenin ise okul bahçesinde ekimini gerçekleştirecekler. Türkiye’nin değişik illerinden 8 çeşit tohum satın aldık. Tohumu aldığımız yaklaşık 4 bin 500 plastik pet bardaklarda ekimini gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz patlıcan, domates, biber ve salatalık fidelerinin 500 tanesini sebze ve meyve yetiştiriciliği bahçemizde ekimini yaparak değerlendireceğiz. Kalan 4 bin fidemizi ise Belediye meydanında satışa sunacağız. Pet bardakta yetişen fideler daha kaliteli ve erken filiz vermektedir. Bundan elde edeceğimiz gelirin tamamı tekrardan okulumuzda daha kapsamlı fide yetiştirmek ve daha fazla ürün elde etmek olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:04
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