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Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

21 Şubat 2019 Perşembe 17:18
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şüpheli operasyonlarda gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:18
  1. FETÖ/PDY Operasyonu
  2. Muş
  3. tutuklama

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