Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çalışmalar sonucu aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şüpheli operasyonlarda gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." Açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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