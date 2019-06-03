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Muş’ta drone destekli trafik kontrolü

Bitlis, Muş-Bingöl karayolunda drone ile havadan trafik denetimi yaparken, radar ve kemer kontrolleri de gerçekleştiriyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
Muş’ta drone destekli trafik kontrolü

Bitlis, Muş-Bingöl karayolunda drone ile havadan trafik denetimi yaparken, radar ve kemer kontrolleri de gerçekleştiriyor.


Muş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram nedeniyle Muş-Bitlis, Muş-Bingöl karayolunda drone ile havadan trafik denetimi yaparken, radar ve kemer kontrolleri de gerçekleştiriyor.Emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve trafiği birçok konuda sıkıntıya sokacak durumlara karşı önlem alan ekipler, ihlal yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. İhlal yaptıkları Drone ile tespit edilen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu. Uygulama noktasında cezai işlemleri uygulanan sürücüler, ekipler tarafından uyarılarak yollarına devam etti. Ekipler ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklara ’Trafik Karnesi’ dağıtarak, anne veya babalarının trafikte hata yapmaları durumunda kendilerine dağıtılan karneleri doldurarak belirtilen e-mail adresine göndermelerini istedi.


Uygulamanın çok faydalı olduğunu belirten sürücülerden Tekin İnanır, “Yapılan uygulamalar bence yerinde. Sonuçta kazaları önlemek amacıyla yapılan uygulamadır. Genelde bayramlarda kazalar çok artıyor. Bizde havada drone ile yapılan denetimi fark etmedik ve yakalandık. Buna rağmen destekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
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