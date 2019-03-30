0553 313 94 23

Muş'ta dezavantajlı çocuklar kitapla buluşturuluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında evlerinden araçlarla alınan dezavantajlı çocukların, kütüphanede kitap okumaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanıyor

30 Mart 2019 Cumartesi 13:22
Muş'ta dezavantajlı çocuklar kitapla buluşturuluyor

MUŞ (AA) - Muş'ta, evlerinden araçlarla alınan dezavantajlı çocukların kütüphanede kitap okumaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında, sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı çocuklar, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kütüphaneye getiriliyor.

Müdürlüğün ek hizmet binasında oluşturulan kütüphanede kitap okuyan çocuklar, çeşitli etkinliklere katılma imkanı da buluyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kütüphanede geçirdikleri sürenin ardından yine görevlilerce evlerine bırakıldığını söyledi.

İçerisinde yaklaşık 3 bin kitap bulunan kütüphanenin geçen yıl çocuklar için oluşturulduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Özellikle öğleden sonra çevredeki okullardan gelen öğrencilerimiz oluyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz kütüphaneden faydalanıyor. Ayrıca dezavantajlı ailelerin çocuklarını, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların buraya kazandırılmasını sağlamak amacıyla mobil ekiplerimiz çalışıyor. Kütüphanede zaman zaman kitap okuma, ders çalışma ve değerler eğitimi veriliyor. Çok güzel bir ortam oluştu. Hemen yan tarafımızda bir kafeterya oluşturduk. Buraya gelen çocuklara yine meslek elemanlarımızca psiko-sosyal destek veriliyor."

Kütüphanedeki etkinliklere katılan 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İlknur Gül Şahin ise "Buraya gelmemin amacı ders çalışmak ve test çözmek. Çünkü evimiz kalabalık olduğu için ders çalışamıyorum ve test çözemiyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Zorlandığımız sorularda hocalarımız bize yardımcı oluyor." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:22
  1. çocuk
  2. kitap
  3. kütüphane
  4. Muş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var"
    1. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    2. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    3. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    4. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    5. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    6. Kayak merkezinde yol genişletme..
    7. Bu araçtan sağ çıktılar
    8. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    9. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    10. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    12. Artvin’de yağışların az olması ile..
    13. Turist gemisi fırtana nedeniyle limana..
    14. Bursaray’dan ek seferler
    15. Vize ofisi, turizm sezonunda KUTO..
    16. Tanzim satışlara 2 gün ara
    17. Kars’ta seçim günü 3 bin 622 polis ve..
    18. Fırında ekmek yaparken evi yandı
    19. Seçime saatler kala İYİ Parti'ye şok!..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Erdoğan..
    21. Trump'tan yeni tehdit: Dalga..
    22. Çakır’dan Aziziye için seçim uyarısı
    23. 15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa..
    24. AK Parti'den haddini aşan Cindoruk'a..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de..
    26. Düzce Üniversitesinde ahlak anlayışı..
    27. "Ülkemizin her köşesinde sandıklara..
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    29. "Boyun germe estetiği ile yıllara..
    30. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'