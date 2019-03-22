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Muş’ta deniz canlılarına ait 11 milyon yıllık fosiller bulundu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Varto ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında deniz canlılarına ait yaklaşık 11 milyon yıllık fosiller bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 19:36
Muş’ta deniz canlılarına ait 11 milyon yıllık fosiller bulundu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Varto ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında deniz canlılarına ait yaklaşık 11 milyon yıllık fosiller bulundu.



Varto ilçesine bağlı Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle ortaya çıkan fosilleri fark eden vatandaşlar, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile irtibat sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel ile araştırma ekibi bölgede inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar üzerine bölgedeki fosillerin Muş Ovası ile Van’a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü’ne ait olduğunu tespit eden ekipler, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu fosillerin yaklaşık 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, fosillerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi. Dölek, "Varto ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede, karların erimesiyle ortaya çıkan deniz canlılarına ait fosiller bulduk. Yaptığımız karbon testleri ve paleontolojik yaş tayin metotlarıyla fosillerin yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledik. Orta Miyosen olarak ifade edeceğimiz jeolojik dönem içerisinde oluşmuş veya bugünkü Muş Ovası ile Van’a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü’ne ait ekolojik şartlarda var olmuş canlı topluluklarına ait fosiller. Anadolu’nun jeolojik tarihi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Fosillerin paleojeolojik ve paleojeomorfolojik koşulları ifade etmesi açısından önemli. Sadece yer bilimleri açısından değil ilin turizm potansiyeli açısından da önemli varlıklardır. Dünyada değişen turizm anlayışı ile insanlar deniz ortamından kaçıp daha doğal ortamları tercih ediyor. Bu bakımdan, macerayı seven, keşif yapmak isteyen ve doğayı seven insanların gelip buraları görmelerini bekliyoruz." dedi.



“Fosillerin kayıt altına alınması için gerekli çalışmaları yapacağız”


Fosillerin bir kısmının MŞÜ’de oluşturmayı düşündükleri bir müzede depolanacağını ifade eden Dölek, “Fosiller, üniversitede oluşturmayı düşündüğümüz bir küçük tabiat varlıkları müzesi veya sergisi gibi alanda bir kısmı depolanacak bir kısmı da olduğu yerde koruma altına alınacak. Envantere kaydedilmesini istiyoruz. Önemli olan bunların olduğu yerde doğal ortamlarında koruma altına alınması. Biz, bununla ilgili çalışma yaparak, bu tür kayıtlar alarak en azından kayıt altında olması ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde farklı yerlerinde bulunan bilim adamlarının bunlardan haberdar olmasını, onlardan gelecek teklif ve önerilerle birlikte ortak projelerle Anadolu’nun jeolojik tarihine ışık tutmayı, bir katkı sunmayı umut ediyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:36
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