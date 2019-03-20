Muş’ta ’Çanakkale Kahramanları Anma Gecesi’ etkinliği

Muş Belediyesinin destekleri ile ‘Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi’nde ünlü şair Serdar Tuncer, Muşlularla buluştu.

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla Muş Belediyesinin de katkı sunduğu bir anma programı düzenlendi. Televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer’in konuşmacı olarak katıldığı programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, böylesi anlamlı bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çanakkale Zaferi’nin tarihteki önemine dikkat çeken Başkan Asya, “Bugün burada, bir daha hiç dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanlarını yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çanakkale sıradan bir savaş, sıradan bir zafer değildir. Hürriyet uğruna, vatan uğruna yüz binlerin hiç düşünmeden canını feda ettiği bir destandır Çanakkale. O gün yaşananları bugün anlatmak bizim boynumuzun borcudur. Bugün hür ve özgür bir şekilde hayatımızı sürdürebiliyorsak, Çanakkale’de göğsünü siper eden kahramanlar sayesindedir. Bu bilinçle geleceğimizi inşa ederken medeniyet kodlarımızı dikkate almamız lazım. Aklımızı kiraya vermemiz lazım. Bu vesile ile bir kez daha Çanakkale şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Asya, konuşmasının sonunda, Muş Belediyesi olarak yeni dönemde daha fazla sosyal ve kültürel belediyecilik üzerine faaliyetler yapacaklarını ve gönül belediyeciliğini yaygınlaştıracaklarına vurgu yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Serdar Tuncer, şiir dinletileriyle gençlerde Çanakkale ruhunu tekrar canlandırdı. Çanakkale Savaşı öncesi ve sonrası yaşananlara değinerek bilgiler veren Tuncer, katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Sunumun ardından Başkan Feyat Asya, şair Tuncer’e bir fincan takımı hediye etti.