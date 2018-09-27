0553 313 94 23

Muş'ta bulundu! yerle bir edildi

PKK'lı teröristlere yönelik arama tarama faaliyetlerinde kırsalda bulanan sığınak yerle bir edildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:16
Muş'ta bulundu! yerle bir edildi

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik arama tarama faaliyetlerinde bulanan sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İl merkezi Yörecik Köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak bilgisi üzerine 21-22 Eylül'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat unsurlarıyla arazide arama tarama faaliyetleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Tespit edilen sığınağa yönelik yapılan operasyonda, sığınağın boş olduğu anlaşılmış, geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak ekiplerce imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

Açıklamada, kentte halkın huzuru, devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:16
  1. Muş
  2. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü gazeteci: ABD’li yatırımcı Türkiye’ye akmaya hazır, ama...
    1. Ünlü gazeteci: ABD’li yatırımcı..
    2. MSB sözleşmeli er alımı başvurusu..
    3. AK Parti’den af teklifine 4 çekince
    4. ABD 650 TIR silahı bakın kime teslim..
    5. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    6. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    7. En düşük memur maaşı 3482 TL’ye..
    8. Borcu olanlar dikkat! Sevindiren..
    9. İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti?
    10. Trump'tan faiz yorumu: Mutlu değilim
    11. Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı..
    12. Emeklilikte yaşa takılanların..
    13. Meteoroloji açıkladı: Marmara'da..
    14. Misyoner kılığında istihbarat çalışması
    15. Emniyet kayıp kızlar için alarma geçti!
    16. Amerika'dan Türkiye itirafı!..
    17. Dolar ve euroda son durum ne?
    18. Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla..
    19. Skripal krizinde yeni iddia!
    20. Dolar kuru kaç TL?
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?