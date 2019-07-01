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Muş’ta bir yılda 61 metruk bina yıktırıldı

Muş Belediyesi tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki 61 metruk yapının yıkımı yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Muş’ta bir yılda 61 metruk bina yıktırıldı

Muş Belediyesi tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki 61 metruk yapının yıkımı yapıldı.


İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışma yürüten Muş Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz etkileyen, uygunsuz şekilde kullanılan yapıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan beri hummalı bir çalışma sergileyen Muş Belediyesi, tespit edilen 61 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmaları sırasında hazır bulunan itfaiye müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olası tozdan etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmiyor.


Güvenlik açısından risk teşkil eden binaların, hak sahiplerinin izni doğrultusunda yıkıldığını belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde kent genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, uygunsuz bir şekilde kullanılan metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz bugüne kadar 61 binanın yıkımını yaptı. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Uygunsuz bir şekilde kullanılan ve tehlike arz eden yapıları tek tek tespit ederek gerekli çalışmayı yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde ilimizin gelişimine katkı sunacak önemli projeler hayata geçirdik. Halen devam eden çalışmalarımız var. Bir yandan şehrin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
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