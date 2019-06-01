Muş’ta bayram pazarı kuruldu

Muş’ta Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram pazarı kuruldu.

Muş Belediyesi Açık Otoparkında kurulan bayram pazarında, esnaflar tarafından kurulan tezgahlarda vatandaşlar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı’na 3 gün kala kurulan ve vatandaşların daha uygun fiyatlarda alışveriş yapmasını sağlayan pazarda, vatandaş eksikliklerini tamamlıyor. Daha önceden PTT civarında tezgah açtıklarını ifade eden pazarcı Abdulbari Güngörmez, “Bu sene belediye otoparkında tezgah açtık. Vatandaşları buraya bekliyoruz. Şu anda işlerimiz iyi değil. Vatandaş henüz burayı bilmiyor. Satışlar normal, çok iyi bir satışımız yok. Fiyatlarımız normal. Fiyatlarımız düşük. Piyasada fiyatlar zaten yüksek, yüksek fiyata satsak vatandaşın alım gücü yok. Mecburen kardan kısıyoruz. Bizim burada 20 TL’ye sattığımız ürünü mağazada 35-40 TL’ye satıyorlar. Acilen vatandaşları buraya bekliyoruz” dedi.