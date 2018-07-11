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Muş’ta askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Bulanık'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:43
Muş’ta askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Kaza, Bulanık-Varto karayolu üzerinde Karaağıl köyü yakınlarında meydana geldi.

Karaağıl Jandarma Karakolunda görevli personeli taşıyan zırhlı askeri araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

Araçta bulunan 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesine giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

Kaymakam Uzan, yaralı askerler hakkında bilgi aldı ve şu açıklamaları yaptı:

"Jandarma personellerimizin trafik kazası geçirmeleri hepimizi üzdü. Çok şükür sağlık durumları iyi. Kahramanlarımızın kaza sırasında oluşan yaralanmaları için sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Başta jandarma personellerimiz olmak üzere ailelerine ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:43
  1. Bulanık

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  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci23 sa önce
    yine OTOKAR yapısı askeri araç
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