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Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı

Muş'ta iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı- Kavgaya karışan 15 kişi gözaltına alındı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:16
Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ayhan ve Aktaş ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kavgada, her iki aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:16
  1. Arazi Kavgası
  2. Muş
  3. yaralanma

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