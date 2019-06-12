Muş’ta araması bulunan bin 117 şahıs yakalandı Muş’ta çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle araması bulunan 165 şahıs ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandı.

Muş’ta çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle araması bulunan 165 şahıs ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mart 2019 tarihinden itibaren il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle aranan toplam 165 şahıs ile yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.