Muş’ta araması bulunan bin 117 şahıs yakalandı
Muş’ta çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle araması bulunan 165 şahıs ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandı.12 Haziran 2019 Çarşamba 11:06
Muş’ta çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle araması bulunan 165 şahıs ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mart 2019 tarihinden itibaren il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle aranan toplam 165 şahıs ile yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandığı belirtildi.
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