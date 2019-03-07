Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi” programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Anka Temel Personel Eğitimi” kapsamında Muş’ta da eğitim programı düzenlendi.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni Çocuk Evleri Sitesi salonunda düzenlenen programa; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Anka Eğitim koordinatörü Olcay Tanglay, il müdürlüğüne bağlı kuruluşlardaki personeller katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Abdulbari Aksoy, ‘Anka Temel Personel Eğitim’lerinin çocukları eğiten personel için çok önemli olduğunu, bu eğitim programı ile suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan, aile içi olumsuzluklara maruz kalması nedeniyle korunma ve bakım altına alınan ve kuruluş hizmetlerinden faydalandırılan çocukların yaşadıkları bu travmaların atlatmalarında veya en aza indirgenmesinde önemli bir adım olacağını söyledi. Çocuklar ile sürekli iletişim halinde olan personellerin bu tür eğitimler sonucunda çocukların biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri ile içinde bulundukları sürecin daha farkında olacaklarını ifade eden Aksoy, “Bunun sonucunda çocuklarımıza verilecek hizmetin daha da anlam kazanacağını süreç sonunda hizmetten yararlanan çocuklarımızın; yaşam becerileri kazanmaları, toplum içerisinde kendilerini birey olarak hissetmeleri ve bu yönde davranış sergilemeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak gelişim sağlamaları hedeflenmektedir. Toplum içerisindeki değişim ve dönüşümün en aktif şekilde gerçekleşmesinde öncü olan bir bakanlığın personellerisiniz. Bu vesileyle sizlere birçok sorumluluk yüklenmiş olmakla birlikte geriye dönüp baktığınızda gurur duyacağınız işleri verilen bu tür eğitimlerle profesyonelce ve müracaatçı odaklı yapmak düşmektedir. Sizlerin interaktif olarak gerçekleşecek bu programdan en verimli şekilde faydalanacağınıza inanıyorum” dedi.

Anka Eğitim koordinatörü Olcay Tanglay da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Temel Personel Eğitimi hakkında bilgi verdi. Anka Çocuk Destek Programının 2014 yılı Aralık ayında uygulamaya başlandığını belirten Tanglay, “Bu eğitimlerle çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması, istikrarın ve uygulama birliğinin sağlanması, böylelikle sahada çalışan personelin iş kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.