Muş’ta ahır çöktü, 130 küçükbaş hayvan telef oldu Muş’un Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muş’un Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde meydana geldi. Hıyas Yaman’a ait ahır, aşırıyağışlar sonucu çöktü. Ahırda bulunan 90 koyun ve 40 kuzu olmak üzere toplam 130 küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ise zarar tespit çalışması başlattı.

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