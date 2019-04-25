Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası davası

KAYSERİ (AA) - Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı davanın görülmesine Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Muş'tan Kayseri'ye gönderilen ve 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tahir Ağkan ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Osman Ağkan, Erdal Ağkan, Abdulhalik Ağkan, Şükrü Ağkan, Kudrettin Ağkan ve Sinan Ağkan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Servet Gün, Yüksel Gün ve Halit Gün ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Tahir Ağkan, merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde 20 yıldır muhtar olduğunu ve karşı tarafla aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

Olay günü, karşı tarafın evini silahla taradığını ve yakınlarını darbettiğini iddia eden sanık Ağkan, karşı taraftan kimseyi öldürmediğini ve yaralamadığını savundu.

Yaklaşık iki yıldır kendisi de dahil ailesinden 7 kişinin cezaevinde haksız yere yattığını ve karşı tarafın dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiğini ileri süren sanık Ağkan, mağdur olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

- Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde 3 Temmuz 2017’de iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.





