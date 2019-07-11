Muş’ta 4 kişinin öldüğü mera kavga davası ertelendi

Muş’ta yaklaşık 2 yıl önce iki aile arasında merada ot biçme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı vegüvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülen dava ertelendi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülüyor

2 Temmuz 2017’de Muş merkez Aşağı Yongalı köyünde meydana gelen olayda iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ve sopaların kullanıldığı ot biçme kavgasında Sadık A., Fevzi G., Yücel G. ve Nevzat G. hayatını kaybederken, 8 kişi deyaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan Osman A., Abdulhalik, Şükrü, Erdal, Kudrettin, Sinan ve Tahir A. tutuklanırken, Servet G., Yüksel G. ve Halit G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralananlardan Mehmet K. da olaydan 6 ay sonra vefat etti. İki ailenin arasındaki kavganın sürmesi ve güvenlik nedeniyle Muş Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanıklar Osman A. Maltepe 1. Nolu Kapalı Cezaevi’nden, Erdal A. Silivri Kapalı Cezaevi’nden, Abdulhalik, Şükrü, Kudrettin ve Sinan A. ise Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuklu sanık Tahir A. ise duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Servet G., Yüksel G.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, tutuklu sanık Tahir A., “Sağlık durumum iyi değil. Ben şimdiye kadar hep barış, barış, barış dedim. Biz 7 kişi cezaevindeyiz, onlar ise dışarıda elini kolunu sallıyor, biz cezaevinde çürüyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve gelmeyen tanıkların diğer celse dinlenilmesi için duruşmayı 10 Ekim’e ertelerken, tutuklu 7 sanığın da suçların katalog suçlardan olması ve suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.