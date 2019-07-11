0553 313 94 23

Muş’ta 4 kişinin öldüğü mera kavga davası ertelendi

Muş’ta yaklaşık 2 yıl önce iki aile arasında merada ot biçme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı vegüvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülen dava ertelendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:59
Muş’ta 4 kişinin öldüğü mera kavga davası ertelendi

Muş’ta yaklaşık 2 yıl önce iki aile arasında merada ot biçme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı vegüvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülen dava ertelendi.


Güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülüyor


2 Temmuz 2017’de Muş merkez Aşağı Yongalı köyünde meydana gelen olayda iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ve sopaların kullanıldığı ot biçme kavgasında Sadık A., Fevzi G., Yücel G. ve Nevzat G. hayatını kaybederken, 8 kişi deyaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan Osman A., Abdulhalik, Şükrü, Erdal, Kudrettin, Sinan ve Tahir A. tutuklanırken, Servet G., Yüksel G. ve Halit G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralananlardan Mehmet K. da olaydan 6 ay sonra vefat etti. İki ailenin arasındaki kavganın sürmesi ve güvenlik nedeniyle Muş Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanıklar Osman A. Maltepe 1. Nolu Kapalı Cezaevi’nden, Erdal A. Silivri Kapalı Cezaevi’nden, Abdulhalik, Şükrü, Kudrettin ve Sinan A. ise Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuklu sanık Tahir A. ise duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Servet G., Yüksel G.


Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, tutuklu sanık Tahir A., “Sağlık durumum iyi değil. Ben şimdiye kadar hep barış, barış, barış dedim. Biz 7 kişi cezaevindeyiz, onlar ise dışarıda elini kolunu sallıyor, biz cezaevinde çürüyoruz” dedi.


Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve gelmeyen tanıkların diğer celse dinlenilmesi için duruşmayı 10 Ekim’e ertelerken, tutuklu 7 sanığın da suçların katalog suçlardan olması ve suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı
    1. Şehit Kaymakam Safitürk davasında..
    2. Tem Otoyolu’nda şiddetli yağış kazayı..
    3. Yeni görüntüler ortaya çıktı! O..
    4. Gazipaşa Belediyesi, borcu olan..
    5. Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi
    6. "Gıda fiyatlarında denge için yapısal..
    7. Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen..
    8. Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon..
    9. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2’si..
    10. İspanyol ekibi Valencia, 29 yaşındaki..
    11. Srebrenitsa Katliamının 24. yıl..
    12. Bingöl’de Havalimanıbir ayda 17 bin..
    13. 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    14. Sakarya'da büyük panik! Bölgeye..
    15. Rapor yazmayan doktora dehşeti yaşattı
    16. Ergene Velimeşespor’un grubu ve..
    17. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    18. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    19. Zehir tacirlerine geçit yok
    20. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap