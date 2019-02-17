Muş’ta 205 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Muş’ta iki gün önce yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 205 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Muş’ta iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 205 köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda 4 iş makinesi ile yol açma çalışmasını sürdürürken, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor. Zorlu çalışmanın ardından ekipler, kapalı olan köy yollarının tamamını ulaşıma açmayı başardı.

Yol açma çalışmalarına devam eden iş makinesi operatörü Celal Tümer, 7/24 esasına göre devamlı yolları açık tutmak için çalıştıklarını söyledi. 2 aydan bu yana gece gündüz çalıştıklarını hatırlatan Tümer, “Her gün yolları açıyoruz. Vatandaşların ulaşımını sağlamak için devamlı yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bu Üçevler yolunda yer yer 15 metre, yer yer 9 ve 6 metre kar kalınlığı bulunuyor. Her kar yağdığı zaman yollar kapanıyor, ama her gün gelip yolları tekrar açıyoruz. Burada 4 iş makinesi ile 7/24 çalışıyoruz ki yolları açık tutmak için. Son yağan karla yol kapandı, tekrar açmaya çalışıyoruz. Bu yolda 9 köy ve 22 mezranın ulaşımı sağlanıyor” dedi.