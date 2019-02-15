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Muş’ta 205 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 205 köy yolu ile Muş-Kulp ve Hasköy-Mutki karayolları ulaşıma kapandı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:57
Muş’ta 205 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 205 köy yolu ile Muş-Kulp ve Hasköy-Mutki karayolları ulaşıma kapandı.


Muş’ta etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle 205 köy yolu ile Muş-Kulp ve Hasköy-Mutki karayollarında da ulaşım sağlanamıyor. Dün akşamdan bu yana aralıksız bir şekilde yağmaya devam eden ve kalınlığı 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar, küreklerle kapılarının önünü temizlerken, belediye ekipleri ise yol ve kaldırımlarda karla mücadelesini sürdürüyor.


Kapanan 205 köy yolunda yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 205 köyle ulaşımın kesildiğini söyledi. Ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini ifade eden Yentür, “Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 205 köy yolumuz ulaşıma kapanmış durumda. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Köy muhtarlarımız ile irtibat halindeyiz ve olağanüstü bir durumda ekiplerimizi sorun yaşanan bölgelere gönderip vatandaşımızın sorununu gidermeye çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde köylerimizle yeniden ulaşımı sağlayacağız” dedi.


İş yerinin önünü kürekle açmaya çalışan esnaf Erman Akyürek, “Yaklaşık yarım metre kar yağdı. Temizlik yapıp, dükkanlarımızın önünü açıyoruz. Sağ olsun belediyemizde temizliyor. Biz de iş yerimizin önünü temizliyoruz” ifadelerini kullandı.


Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, aralık ayından bu yana yaklaşık olarak yere 2 metre kar düştüğü bildirildi. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:57
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