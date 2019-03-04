0553 313 94 23

Muş’ta 2014-2019 döneminin son meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:44
Muş’ta 2014-2019 döneminin son meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi. Söz konusu meclis, 2014-2019 döneminin son meclisi oldu.


Bu yılın mart ayı, 2014-2019 döneminin de son meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın başkanlık ettiği meclis toplantısı, AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, “Mart ayı meclis toplantısı, aynı zamanda bir dönemin de son meclisini yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar almış olduğumuz kararların memleketimizin hayrına, milletimizin huzuruna ve saadetine vesile olması için adeta kılı kırk yararak çalıştığımız gibi bu meclisimizde alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize ve milletimize hayır getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” dedi.


“5 yıl gibi uzun bir sürede sizlerle birlikte çalışmanın onurunu, mutluluğunu ve güzelliğini yaşadım” diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bu süre içerisinde hiçbiriniz şahsiyetinizi ve partinizi ön plana çıkarmaksızın sadece kazanan memleketimiz, kazanan insanlarımız olsun dediniz. Bizler de sizlerden aldığımız güç ile sadece belediyemizin bütçeleri ile yapılması imkansız olan birçok eksik ve aksaklığı, 2014 yılında taahhüt ettiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu sayede halkımızın teveccühüne ve güvenine layık olduk. İlimizin daha iyi yerlere gelmesini sağlamak üzere bu mecliste oy birliği ile aldığımız kararlar yıllar sonra belki her birimizin çocuklarının övüneceği kararlar olacaktır. İki gruplu bir mecliste bazen insanların birbirlerini kırması mukadder olabilir. Ama bu mecliste yaşanan tartışmalar hiçbir zaman bir diğerinin şahsiyetine dokunmayacak şekilde oldu. Meclis bittikten sonra veya dönem tamamlandıktan sonra birbirimizin yüzüne baktığımızda, Allah’a hamd ediyoruz ki utanacak veya birbirimizi sorgulayacak hiçbir davranışımızın olmaması şahsımı ve eminim ki sizleri de aynı şekilde sevindirmiştir.”


Muş Belediyesi meclisinde kardeşlik hukuku ile çalıştıklarını belirten Başkan Asya, “Bir dönemin ardından yeni bir dönem için bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bazı arkadaşlarımız yeni dönem için aday olmadılar, bazıları ise olamadılar. İnsan hayatındaki işleyişler her zaman istediği gibi ilerlemez. Siyasette de bu durum olabiliyor. Şunu samimiyetle belirtmek isterim ki 2014-2019 yılları arasında birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, önümüzdeki dönemlerde meclis üyesi olsalar da olmasalar da aramızdaki ilişkiler bunun çok ilerisinde olacaktır. 5 yıllık bir süre içerisinde eksikliklerimiz ve hatalarımız olabilir. Bu anlamda sizler üzerinde hiçbir hakkımın olduğuna inanmayarak, buna rağmen varsa bir hakkım helal ediyorum. Sizin benim üzerimde çok hakkınızın olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sizlerden helallik diliyorum. Yeni bir dönem için bazı arkadaşlarımız ile birlikte adayız. Aday olmayan arkadaşlar bizim onursal üyelerimizdir. Bu vesile ile hepinize emeklerinizden ve katkılarınızdan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunarım. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Yeni dönemde halkımızın takdirini kazanarak büyük hizmetler yapmak umudu ve temennisiyle hepinize saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.


Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından AK Parti ve DBP meclis üyelerine 5 yıllık hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar zirve
    1. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    2. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    3. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    4. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    5. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    6. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    7. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    8. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    9. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    10. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    11. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    12. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    13. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    14. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    15. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    16. Altın fiyatları
    17. İran'da ambulans helikopter düştü: 5 ölü
    18. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    19. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    20. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    21. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    22. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    23. Kesin aday listesi- HATAY
    24. Kira artış oranı 2019 Mart ayı kira..
    25. Mevlüt Çavuşoğlu çok sert çıktı:..
    26. “Çalıkuşu” balesi ayakta alkışlandı
    27. Muş’ta 2014-2019 döneminin son meclis..
    28. Lapseki’de sezonun son sürek avı..
    29. Kesin aday listesi - ORDU
    30. Rektör Şahin,öğrencilere ders verdi
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"