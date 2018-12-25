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Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Muş'ta terör örgütü mensubu 2 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

25 Aralık 2018 Salı 18:51
Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

MUŞ (AA) - Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun örgütten firar ederek, güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarıyla yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde, örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:51
  1. güvenlik güçleri
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