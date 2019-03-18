0553 313 94 23

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:04
Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.


Garnizon Şehitliğine çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin de okunduğu programda; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, şehitlerin anıtına karanfil bıraktı.


Burada konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Memleketimize içeriden ve dışarıdan zaman zaman saldırılar olur. Ama bu memleketin evlatları doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde Çanakkale’de olduğu gibi şehit vermekten, şehit olmaktan kendilerini hiçbir zaman alıkoymamışlardır. İçeride hainler olabilir. Dışarıda yüce dinimizin mensuplarına saldırılar söz konusudur. Kendini medeni zanneden toplumların içerisinde çıkan bir takım hainler, beyinsizler, cahiller ve insanlık düşmanları maalesef Yeni Zelanda’da Müslüman kardeşlerimizi katletmiştir. Biz bunları şiddetle kınıyoruz. İslam’ın bu dünyaya huzur getireceğini bir gün kendileri de göreceklerdir. Allah İslam düşmanlarını önce ıslah etsin, ıslah etmiyorsa beter etsin. Bu memleketi ve tüm Müslümanları Allah korusun" dedi.


Törene; Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri erkan ve vatandaşlar da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü etkinlikleri
    1. 18 Mart Şehitler Anma Günü ve..
    2. Adliyede menü: üzüm hoşafı ve ekmek
    3. Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı..
    4. Marmaris’te 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    5. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    6. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl..
    7. Teslim olan terörist itiraf etti! İşte..
    8. Bilecik’te Çanakkale Zaferinin..
    9. Başkan Yaman’ın 18 Mart Çanakkale..
    10. "AB, Türkiye'ye karşı..
    11. AB'ye ihracat, ithalatı solladı!
    12. Minik yürekleriyle Çanakkale zaferini..
    13. Orta Anadolu Masterler Federasyonu..
    14. ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile..
    15. Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak..
    16. Arguvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    17. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    18. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    19. BM'den İdlib'e insani yardım
    20. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!