Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Garnizon Şehitliğine çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin de okunduğu programda; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, şehitlerin anıtına karanfil bıraktı.

Burada konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Memleketimize içeriden ve dışarıdan zaman zaman saldırılar olur. Ama bu memleketin evlatları doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde Çanakkale’de olduğu gibi şehit vermekten, şehit olmaktan kendilerini hiçbir zaman alıkoymamışlardır. İçeride hainler olabilir. Dışarıda yüce dinimizin mensuplarına saldırılar söz konusudur. Kendini medeni zanneden toplumların içerisinde çıkan bir takım hainler, beyinsizler, cahiller ve insanlık düşmanları maalesef Yeni Zelanda’da Müslüman kardeşlerimizi katletmiştir. Biz bunları şiddetle kınıyoruz. İslam’ın bu dünyaya huzur getireceğini bir gün kendileri de göreceklerdir. Allah İslam düşmanlarını önce ıslah etsin, ıslah etmiyorsa beter etsin. Bu memleketi ve tüm Müslümanları Allah korusun" dedi.

Törene; Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri erkan ve vatandaşlar da katıldı.