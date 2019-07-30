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Muş’ta 15 kişi brucella hastalığına yakalandı

Muş merkeze bağlı Kırköy beldesinde yaşayan 15 kişi, iddialara göre yedikleri peynirden dolayı brucella hastalığına yakalandı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:13
Muş’ta 15 kişi brucella hastalığına yakalandı

Muş merkeze bağlı Kırköy beldesinde yaşayan 15 kişi, iddialara göre yedikleri peynirden dolayı brucella hastalığına yakalandı.


Kırköy beldesi ve yaylalarında hayvan besiciliği yapan 15 kişi, brucella hastalığına yakalandı. Belde sakinlerinden Hüseyin Dinçer, beldede çok sayıda küçükbaş hayvanın doğum mevsiminde düşük yaptığını ve şu anda ailesinden 4 kişinin brucella hastalığına yakalandığı için tedavi gördüğünü söyledi. Bugüne kadar hastalarını 2-3 defa Elazığ Atatürk Araştırma Hastanesine götürmek zorunda kaldığını belirten Dinçer, “Doktorlar tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu taze peynir tükettikleri için brucella teşhisi konuldu. Bu nedenle hastalar sürekli halsiz ve uykudan kalkamıyorlar. Yemek yiyemediği için sürekli kilo kaybı var. Şu anda aynı hastalıktan 15 kişi tedavi görüyor” diye konuştu.


Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ise Muş’ta 2019 yılı içerisinde 119 vakaya rastlandığını ve hastaların ildeki hastanelerde tedavi edildiğini, müdürlük olarak sahada da konuyla ilgili gerekli çalışmaları ve bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade etti. Hastalıktan korunmak için kaynağı belli olmayan hayvansal ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini hatırlatan Dr. Türkoğlu, “Pastörize edilmiş veya iyice kaynatılmış sütten yapılan peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi ürünler tercih edilmelidir. Salamura peynirler en az 3 ay bekledikten sonra tüketilmelidir. Sık sık düşük ve ölü doğum yapan hayvanlar hemen bir veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Atık yavrulara, yavru zarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Hayvanların atıkları ve bu atıkların temas ettiği yemler etrafa bulaştırılmadan, sızdırmaz poşetler içinde gömülmelidir. Ahırda hasta hayvan varsa ve bu hayvanlarla temas halinde olanlarda ateş, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler görülürse, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanlar mutlaka brucella’ya karşı aşılatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:13
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