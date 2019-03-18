Muş’ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı Muş’ta dün gece meydana gelen tipi ve fırtına nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta dün gece meydana gelen tipi ve fırtına nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta çetin geçen kış şartları, özellikle kırsal kesimi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün gece meydana gelen tipi ve fırtına nedeniyle kırsal kesimdeki 10 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Sabah saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. Kardan kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürüttüklerini bildiren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, ekiplerin kapanan 10 köy yolu için seferber olduğunu ve yolların kısa süre içerisinde yeniden ulaşıma açılacağını ifade etti.

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