Muş’ta 10 kilo esrar ele geçirildi Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 600 gram ot esrar maddesi ele geçirildi.

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 600 gram ot esrar maddesi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonel faaliyet düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan şok uygulama sırasında durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şahsın yapılan aramasında, 6 parça halinde 10 kilo 600 gram ot esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır” denildi.

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