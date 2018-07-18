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Muson yağmurları felaket getirdi: 511 ölü!

Hindistan'da 1 Haziran'dan bu yana etkili olan ve son 64 yılın en şiddetli yağışı olarak değerlendirilen muson yağmurları yüzünden yaşanan sel felaketlerinde 511 kişinin öldüğü bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:07
Muson yağmurları felaket getirdi: 511 ölü!

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından açıklanan raporda, 1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rapora göre, 91 bölgede etkili olan sel ve toprak kaymasında 55 bin ev zarar gördü, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu.

Hindistan'da bu yıl son 64 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:07
  1. Hindistan
  2. Muson yağmurları
  3. sel felaketi
  4. ölümler

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